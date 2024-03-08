Еще одна страна присоединяется к "чешской инициативе" по закупке снарядов

Люксембург объявил, что присоединится к инициативе Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом объявила министр обороны страны Юрико Бакес, сообщает Европейская правда.

"Это будет частью наших общих усилий, направленных на предоставление Украине столь необходимых возможностей в борьбе с российским агрессором" , – отметила она.

Накануне президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов.

Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".