Зимой украинские электростанции работали на максимуме - "Укрэнерго"

Тепловая и гидрогенерация приложили все усилия для восстановления после обстрелов генерирующего оборудования, чтобы украинцы имели достаточно электроэнергии этой зимой.﻿ Об этом заявил директор управления ОЭС Украины, главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

По его словам, потребление электроэнергии этой зимой было на самом высоком от начала полномасштабного вторжения уровне. И пройти отопительный сезон без ограничений позволила, прежде всего, активная работа энергетиков по восстановлению поврежденных объектов генерации и системы передачи электроэнергии.

"Мы вошли в лето достаточно слабые. Но все были максимально сконцентрированы и все усилия были направлены на восстановление. По оборудованию "Укрэнерго" мы восстановили достаточно много и уже входя в ОЗУ, не было ни одного региона, где были бы ограничения. Все потребители могли потреблять достаточное количество электроэнергии. Что касается тепловой и гидрогенерации, то компаниями были приложены все усилия для того, чтобы восстановить генерирующее оборудование. Было включено достаточно много энергоблоков" , - отметил он.

Эксперт также рассказал, что этой зимой наблюдался длительный период низких температур - около минус 15°C. В эти периоды фиксировалось рекордное потребление, которое покрывалось всем парком генерирующего оборудования, которое было в Украине в этот период.

По его словам, атомная и тепловая генерация работали на максимальной мощности. Также он отметил, что эта зима была с достаточно большой водностью по Днепру и Десне, поэтому производство электроэнергии на гидростанциях превышало производство большинства лет даже довоенного периода.

Напомним, накануне гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев сообщил, что этой зимой все доступное оборудование теплоэлектростанций компании работало на максимуме. По его словам, энергоблоки ТЭС ДТЭК работали не только для балансировки, как обычно, но и базовой нагрузкой, чтобы обеспечивать базовый уровень электроэнергии.