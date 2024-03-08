Минобороны Германии: Ракеты Taurus не повлияют на результаты войны

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дальнобойные ракеты Taurus не решат исход войны РФ против Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает Европейская правда.

Писториус сказал, что Германия отказывает Украине в поставках Taurus, потому что не хочет быть стороной войны.

"Мы всегда подчеркив ﻿﻿ аем, что ракеты большой дальности не станут решающими в войне" , – сказал Писториус.

В Хельсинки немецкий министр встретится со своим финским коллегой Антти Хяккяненом.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Германия должна сохранить контроль над развертыванием дальнобойных ракет Taurus в Украине, что возможно только при присутствии на украинской территории немецких солдат – именно поэтому передача такого вооружения невозможна.