РФ до сих пор не использует самолеты А-50 - командующий Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ отмечают, что после значительных потерь в авиации россияне существенно снизили количество ударов управляемыми авиабомбами и уже больше недели вблизи украинских границ не появляется самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.﻿﻿ Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, сообщает Украинская правда.

"Чуть ли не ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся за российскими истребителями. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы!

Да, враг продолжает атаковать наши позиции управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решается" , – сообщил он.

По словам генерала, после значительных потерь - самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами.

Кроме этого самолетов ДРЛО до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокационной разведки.