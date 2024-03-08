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В прошлом месяце украинцы купили почти 4 тысячи электромобилей

В прошлом месяце украинцы купили почти 4 тысячи электромобилей
Фото: Thomas doerfer

За прошедший месяц автопарк Украины пополнили 3924 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно прошлого февраля спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Доля новых машин, как и в прошлом году, составила 24%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 3881 шт. (новых – 926 шт., б/у – 2955 шт.). Из 43 коммерческих электромобилей новыми были только 2 автомобиля.

В топ-5 новых электромобилей луны попали:

  1. Volkswagen ID.4 – 257 ед.;
  2. BYD Song Plus – 104 ед.;
  3. Honda eNS1 – 96 ед.;
  4. Nissan Ariya – 71 ед;
  5. Honda M-NV – 49 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. Nissan Leaf -416 ед;
  2. Tesla Model 3 –380 ед;
  3. Tesla Model Y -279 ед;
  4. Volkswagen e-Golf -210 ед.;
  5. Hyundai Kona Electric -161 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7,5 тыс. электромобилей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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