Zara, Pull&Bear и другие бренды возвращаются в Украину – МИД

Бренды Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - возвращаются в Украину.﻿ Об заявили в министерстве иностранных дел Украины, сообщает Экономическая правда.

"МИД Украины официально подтверждает, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - возвращаются в Украину" , — говорится в сообщении.

По поручению Президента Украины с 2022 года МИД ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, которые покинули украинский рынок из-за начала полномасштабной войны РФ, для восстановления их работы в Украине. Возвращение Inditex является следующим шагом после восстановления работы McDonald's, H&M и других.