Министр обороны Британии призвал мир проснуться и помочь Украине

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс записал видео из центра Киева, где призвал к поддержке Украины ради ее победы в захватнической войне, которую против нее ведет Россия, сообщает Европейская правда.

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу, ведь что бы это означало, если бы мы позволили диктатору вроде Путина захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии?" , – отметил Шаппс.

Он подчеркнул, что так не должно быть, поэтому Запад может легко привлечь ресурсы, если будет иметь волю.

"Итак, послание простое: это наш тревожный звонок, чтобы убедиться, что Украина победит в этой войне" , – отметил Шаппс.

В своем посте он указал, что Великобритания сделала больше, чем когда-либо, предоставив Украине самый большой на сегодня пакет военной поддержки.

"Теперь каждая страна должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией" , – резюмировал Шаппс.