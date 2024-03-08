В "Дію" добавили документы об образовании – Федоров

В приложении "Дія" началось бета-тестирование добавления документов об образовании. Результаты пока успешны.﻿ Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"В Дії стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все доки, но без сертификата Кенгуру" , - написал он и обнародовал результат.

Отметим, математический конкурс "Кенгуру" проводится для учащихся 2 – 11 классов. Участие в конкурсе бесплатное. Но для получения сертификата нужно внести благотворительный взнос.

Напомним, в феврале в "Дії" началось бета-тестирование доступа к дипломам и школьным аттестатам.