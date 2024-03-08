В Черном море уже четвертые сутки нет военных кораблей РФ – ВМС

Уже четвёртые сутки не фиксируется присутствие в Черном море российских кораблей. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Черное море уже четвертые сутки свободно от присутствия российских кораблей. В Азове продолжает дежурить одна единица, к северу от так называемого Крымского моста" , - сказал Плетенчук. ﻿

По его словам, российские ракетоносители базируются в восточной части Черного моря. Для них процедура подготовки к массированным обстрелам Украины усложнена.

"В любом случае, мы пытаемся оперативно получать информацию об их выходах в море, передвижении и делать, что необходимо, чтобы противодействовать этим мероприятиям" , - сказал Плетенчук.

Спикер также отметил, что в Средиземном море остались "единицы, входящие в состав Черноморского флота РФ и не смогли вернуться к месту базирования" через Босфор.