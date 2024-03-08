Зеленский назвал оружие, которое могло бы изменить ход войны

Дальнобойное оружие могло бы изменить ход войны в Украине. Наличие современного дальнобойного вооружения помогло бы украинским силам продвигаться на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Cinque minuti, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Если у тебя есть соответствующее оружие, и ты можешь ответить российской армии, которая использует дальнобойное оружие по твоим гражданским городам. Например, Херсон, они стоят на другом берегу Днепра и их дальнобойность больше, чем у нас. Они стреляют 20 километров плюс, а у нас - до 20 километров артиллерийский снаряд. Если у тебя есть дальнобойное оружие, ты можешь их выбить дальше" , - заявил глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что современное дальнобойное оружие или такое, которое будет соответствовать характеристикам российского вооружения, сможет изменить ход войны и позволит украинским войскам продвигаться на фронте.