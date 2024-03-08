Французский миллиардер покупает украинского телеком-оператора

Антимонопольный комитет разрешил компании DVL Telecom французского миллиардера Ксавье Ньеля приобрести украинского оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Воля" (Datagroup Holding Limited). Регулятор принял решение 7 марта, сообщает Лига.Бизнес.

Кроме того, АМКУ предоставил разрешение на согласованные действия между французскими компаниями NJJ UPAM и DVL Telecom, кипрским Lorimer II Ventures Limited и физическим лицом – гражданином Украины посредством реализации положений о воздержании от конкуренции сроком на пять лет.

Компания "Датагруп-Volia" является одним из лидеров телекоммуникационной отрасли Украины. В июне 2021 года Датагруп завершила подписание соглашения о приобретении 100% украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа группы компаний Volia.

Компания также активно развивает направление облачных сервисов – дата-центр Volia предоставляет в пользование облачные и физические серверы, предлагает размещение, colocation-серверы клиентов, облачную инфраструктуру IaaS и обширный перечень сопутствующих сервисов. Компания является поставщиком услуг для размещения более 3000 серверов.