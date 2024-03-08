Германия намерена "давить" на страны, которые помогают РФ обходить санкции
Германия хочет оказать давление на государства, которые получают прибыль от уклонения от санкций против РФ. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, со ссылкой на Bloomberg, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Хабек проинформировал журналистов в Вашингтоне, что он говорил с министром финансов США Джанет Йеллен о более эффективном осуществлении ограничений против РФ.
По его словам, одним из решений мог стать более серьезный разговор с государствами, которые, как знает Германия, получают прибыль от уклонения от санкций.
"У них тоже есть свои интересы, они продают свое сырье, товары, важнейшие полезные ископаемые и энергию на мировом рынке", - сказал он.
Хабек заявил, что уверен, что "Большая семерка" или альянс стран, которые поддерживают Украину, будут действовать соответствующим образом в сфере санкций.
Он также отметил, что нынешняя система самоотчетов компаний, которые подозревают в уклонении от санкций, может быть ошибочной.
"Но мы также могли бы изменить ситуацию так, чтобы таможенники, если у них есть информация, сами приходили к компаниям и говорили: "Покажите нам заказ, покажите нам инвентаризацию", - сказал Хабек.
Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.
Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.
А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.