Зеленский прибыл в Турцию: проведет встречу с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию, сообщает Укринформ.

Программа визита начинается с посещения корвета "Гетман Иван Мазепа" для Военно-морских сил ВСУ, который строится на верфи недалеко от Стамбула.

В повестке дня визита – двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча украинской и турецкой делегаций в расширенном формате. Кроме того, Зеленский встретится с представителями турецких оборонных компаний.

После двусторонней встречи президентов запланирована совместная пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что в ходе визита президента Владимира Зеленского в Турцию речь пойдет о Формуле мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, освобождении удерживаемых Россией украинских пленных и политических заключенных.