РФ способна нарастить военный потенциал в ближайшее время - разведка Литвы

Согласно информации Института изучения войны литовская разведка считает, что Россия может поддерживать текущий темп войны в Украине и постепенно нарастить военный потенциал в ближайшем будущем, сообщает Зеркало недели.

Разведка дала оценку угрозам национальной безопасности на 2024 год. Отмечается, что у РФ есть ресурсы в том, что касается личного состава, материальной базы и необходимых финансов — это позволяет поддерживать военную кампанию в Украине в ближайшее время.

По данным ведомства, несмотря на тяжелые потери, Россия восстановила и увеличила численность личного состава, дислоцированного в Украине в 2023 году. Приоритет отдается численности живой силы и технике, а не качеству собранных сил.

Сообщается также, что российский ВПК стал движущей силой российской экономики, хотя и за счет упадка других отраслей. В 2023 году РФ выделила на военные расходы не менее 119 млрд долларов. По оценке литовской разведки, состояние российской экономики сейчас лучше, чем ожидалось, благодаря высоким ценам на нефть и способности компенсировать ущерб от западных санкций.

Также отмечается, что краткосрочные факторы стали движущей силой экономического роста РФ, но структурные проблемы только усугубятся в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Литва с целью модернизации вооруженных сил закажет грузовики Renault, часть которых отправится в Украину в качестве военной помощи. Они будут использованы для разминирования.