Зеленский дал имя новому корвету ВМС Украины, который строится в Турции

Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил корвету класса "Ada" Военно-морских сил ВСУ, который строится в Турции, имя гетмана Ивана Выговского, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует указ Зеленского №150/2024.

"Присвоить корвету класса "Ada" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Выговского и в дальнейшем именовать этот корвет — корвет "Гетман Иван Выговский" , — говорится в указе.

Сообщается, что корвет так назван с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Выговского.

Напомним, в августе 2023 года сообщалось, что Турция построит второй корвет типа "Ada" для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.

В августе 2022 года Зеленский присвоил первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ имя "Гетман Иван Мазепа". В октябре 2022 года его спустили на воду.