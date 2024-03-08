Разведка Эстонии: Россия все еще удерживает инициативу на поле боя

Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг сказал, что вооруженные силы Российской Федерации все еще удерживают инициативу на поле боя в Украине и пытаются нарастить темп своих операций, сообщает Европейская правда.

Заявление Кивисельга на брифинге 8 марта цитирует ERR.

Представитель эстонской разведки пояснил, что до сих пор активность российских сил постепенно снижалась, но за последнюю неделю снова начала набирать обороты – особенно это касается сухопутных войск.

Он добавил, что РФ сосредоточила свое внимание на выявлении возможных слабых мест в обороне Украины, прежде всего на Луганском (Купянск – Кременная – Сватово) и Донецком (Бахмут и Авдеевка) направлениях.

"В обоих районах вооруженные формирования Российской Федерации продвинулись вперед. К счастью, это произошло в очень ограниченных масштабах. В районе Бахмута наблюдается определенное продвижение на северо-западе и западе. В районе Авдеевки существенных изменений на фронте не произошло", – добавил он.

Что касается юга Украины, то там, по словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии, активность боевых действий была ниже.

Силы РФ продолжают попытки продвинуться в направлении Роботино и Вербового, а на левом берегу Днепра украинские силы продолжают удерживать установленные там плацдармы и противостоять атакам российских сил, подытожил Кивисельг.

Ранее разведывательный центр Сил обороны Эстонии оценил, что захват Авдеевки в Донецкой области не обеспечил того положительного освещения в СМИ, которое было нужно российскому руководству перед президентскими выборами.

А разведка Великобритании считает, что целью российских оккупационных войск в настоящее время является захват города Часов Яр, расположенного в Донецкой области, однако они вряд ли способны провести наступление.