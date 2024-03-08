Россияне атаковали Сумы авиабомбами: в городе слышны взрывы

Российские захватчики дважды запустили управляемые авиационные бомбы по Сумской области, в областном центре слышали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы, "Суспільне".

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине".

Впоследствии воздушники сообщили о повторных пусках КАБов тактической авиацией РФ.

Напомним:

В течение прошлого дня россияне совершили 32 обстрела территорий Сумской области, атаковали ракетами, сбрасывали взрывные устройства с дронов, зафиксировано более 230 взрывов.