На подконтрольную Украине территорию вернули еще 10 детей

Команда Save Ukraine вернула на подконтрольную Украине территорию еще 10 детей, которые после полномасштабного вторжения России оказались в оккупации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба в Telegram.

"10 украинских детей, которые после 24 февраля оказались в оккупации, удалось спасти и вернуть в Украину команде Save Ukraine. Дети после продолжительной разлуки наконец-то смогли обнять своих самых родных, и сейчас все семьи в безопасности".

Основатель организации также рассказал истории детей, вынужденных посещать русские школы в оккупации. Там их заставляли писать письма русским солдатам, учиться по русским учебникам.

В частности, также удалось вывезти девочку, которая родилась уже в оккупации.

"Каждый раз, когда обращаются к нам за помощью, мы понимаем все риски и всю опасность для детей. Там, под властью оккупанта, наши дети лишены каких-либо прав и обычного счастливого детства. Поэтому времени на промедление нет. Мы сразу нет. Мы сразу. начинаем действовать. На сегодняшний день это уже 261 ребенок, спасенный из России и оккупации нашей организацией".