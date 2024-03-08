Россия ударила по Никопольщине: есть раненая, пострадала инфраструктура

В течение пятницы Россия пять раз атаковала Никопольщину Днепропетровской области дронами-камикадзе и осуществила три артобстрела. Получила ранения 23-летняя девушка, повреждены предприятия, объект инфраструктуры и ЛЭП, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, от вражеских атак "содрогался райцентр, Червоногригорьевская и Марганецкая общины".

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также было повреждено коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, магазин и агрофирма.

Повреждены 12 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто.

Зацепило линии электропередач.