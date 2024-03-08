Посольство: Из Сектора Газа эвакуировали 59 украинцев и членов их семей

Украина 7-8 марта провела очередной этап эвакуации украинских граждан и членов их семей из Сектора Газа — на этот раз удалось вывезти 59 человек, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле.

Через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на территорию Египта вывели 59 украинских граждан и членов их семей. Среди них 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин.

Эвакуация прошла успешно. Граждан разместили в гостинице на территории Египта, а вскоре их перевезут в Украину.

Это удалось сделать благодаря усилиям представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, а также дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте.

Напомним, ранее Службы безопасности Израиля и Египта не дали разрешение на эвакуацию 29 украинских граждан из Сектора Газа, которых в эвакуационные списки подали в посольстве Украины в Израиле. Оказалось, что это мужчины, сотрудничавшие с ХАМАСом.