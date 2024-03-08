Politico: Франция готовится к высокоинтенсивному конфликту на территории Европы

Французские войска готовятся к высокоинтенсивному конфликту на территории Европы против врага, который может сравниться с ними по огневой мощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Полковник Аксель Денис заявил, что боевые действия в Украине вернули полномасштабную войну в Европу. Он руководит центром боевой подготовки в Майи-ле-Камп на востоке Франции. Он добавил, что Франция готовится к культуре бдительности в кратчайшие сроки.

Издание пишет, что условия подготовки войск в центре боевой подготовки максимально приближены к реальным полям боя. Воспроизводятся звук, жар и свет артиллерийского огня, повсюду разбросаны ненастоящие мины, а радиосвязь может быть прервана без предупреждения.

Лагерь площадью 120 квадратных километров является уникальным во Франции. Его площадь превышает размер Парижа и это единственное место, где различные подразделения французской армии, а именно пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, которые обычно разбросаны по всей стране, могут проводить совместные учения. Это также единственное место, где круглый год тренируются два десятка танков "Леклерк".

Офицеры не называют потенциальных врагов, но учения направлены на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия.

Общевойсковая война

Главный урок Украины, по словам офицеров учебного центра, заключается в том, чтобы избегать лобовых атак, которые приводят к огромным жертвам и не могут отбросить врага.

Зато пехота, бронетехника, инженеры и артиллерия, объединенные с новыми технологиями, такими как дроны, передающие информацию обратно войскам и обеспечивающие убойную силу на поле боя, должны работать вместе.

"Война в Украине усилила важность общевойскового боя. Это единственный способ бороться" , - сказал один из подполковников.

Проблемы на поле боя в Украине

Французские военные заявили, что армии, неспособные объединить танки, артиллерию и пехоту, подвергаются огромному риску, что продемонстрировали обе стороны войны в Украине.

"Что драматично в Украине, так это то, что танки действуют в одиночку и, следовательно, больше не действуют вообще" , - сказал полковник Аксель Денис.

Неспособность координировать свои действия является одной из причин, почему ни Украина, ни Россия не смогли прорвать хорошо подготовленную оборону, которая сейчас доминирует на линии фронта протяженностью более 1000 километров.

Условия обучения

Финальное упражнение на полигоне во Франции длится 96 часов. Солдаты спят в среднем четыре часа в сутки, обычно в неудобных военных машинах. Им приходится перемещаться каждые пять минут, иначе им придется столкнуться с фальшивыми взрывами.

"Если их реакция неуместна, накладывается штраф" , - сказал полковник Аксель Денис.

По его словам, это физическое противостояние, но, прежде всего, оно связано с желанием продержаться, бороться и доминировать. Стажеры участвуют в радиоэлектронной войне, решают проблемы логистики и химической угрозы, а также им приходится принимать важные решения.

К 2027 году французская армия намерена иметь возможность развернуть одну дивизию численностью около 25 000 солдат за 30 дней.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО намерено провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

При этом руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти никогда, включая начало войны.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.