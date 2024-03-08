Кулеба обратился к союзникам: проснитесь, почитайте учебники истории

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал союзников оставить нерешительность и как можно быстрее и в наибольших количествах предоставить Украине все оружие, в котором она нуждается для победы, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на пресс-конференции 8 марта в Вильнюсе по итогам встречи с главами МИД стран Балтии и Франции.

Кулеба отметил, что Киев очень благодарен за полученную помощь, но "стратегия оказания помощи Украине капля за каплей больше не работает – ей конец".

"Если все будет продолжаться так, как происходит сейчас, это не закончится хорошо для всех нас. Нужны неограниченные и своевременные поставки всех видов оружия и боеприпасов для того, чтобы Украина победила Россию и война в Европе не распространилась на всю Европу", – призвал он.

Министр повторил, что эра мира в Европе завершилась.

"Те, кто не верит, что война может выйти за пределы Украины и распространиться на нынешнюю территорию НАТО – пожалуйста, проснитесь, почитайте учебники истории, послушайте, что сейчас говорит Путин, и найдите 10 отличий. Вы их не найдете", – считает Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что "слабые решения означают больше войны, тогда как сильные решения – конец войны".

Накануне, напомним, Дмитрий Кулеба и министр обороны Рустем Умеров приняли участие в инициированной Францией видеоконференции глав МИД и Минобороны стран-союзников по поддержке Украины.

Там глава МИД призвал союзников увеличить и ускорить поддержку Украины, в частности, в случае необходимости направить свои тренировочные миссии.