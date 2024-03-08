Украина подписала соглашение с Турцией об упрощении совместной торговли

Сегодня, 8 марта, Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами двух государств, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Украины Владимира Зеленского и сайт президента.

Соглашение, которое облегчит торговлю между государствами было подписано в присутствии украинского президента и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Сегодня, кстати, подписано соглашение, которое упрощает нашу торговлю - Украины и Турции - и устраняет препятствия для бизнеса. На уровне министерств обороны заключен и ряд важных документов", - подчеркнул Зеленский.

Согласно документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции.

На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией, с помощью которой будет осуществляться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме.

Информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям.

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, сегодня, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Главу государства также сопровождал Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Президент провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем стало освобождение украинских пленников.