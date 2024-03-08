Помощь Украине от США: демократы отказались от альтернативного законопроекта
Демократы Палаты представителей США отказались поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украине, который предлагают республиканцы, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит пресс-конференция лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса.
Он отметил, что единственный путь обеспечить нужды американского народа в нацбезопасности - вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов.
По словам Джеффриса, если законопроект будут рассматривать в Палате представителей, то он наберет более 300 голосов.
"Настала пора для республиканцев в Палате представителей поддержать интересы нацбезопасности американского народа и порвать с пропутинскими экстремистами MAGA (сторонники бывшего президента Дональда Трампа - ред.) в их партии", - добавил он.
Лидер демократов в нижней палате Конгресса также рассказал, что его фракция не поддержит альтернативный законопроект с помощью Украине от республиканцев, который не содержит гуманитарной помощи.
Что предшествовало
Напомним, недавно стало известно, что глава внешнеполитического комитета Палаты представителей США Майкл Маккол занялся разработкой альтернативного законопроекта с помощью Украине.
Он хочет вынести его на рассмотрение уже после 22 марта.
По информации CNN, новый законопроект будет предусматривать выделение 66 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню без гуманитарной помощи, которая была частью сенатского пакета и приоритетом многих демократов.
Отметим, законопроект, который недавно принял Сенат, предусматривал более 60 млрд долларов только на финансирование помощи Украине.