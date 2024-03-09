ISW: Российские войска использовали в Авдеевке тактическую неожиданность
Российские войска улучшили свои тактические возможности и использовали тактическую неожиданность в течение последних недель в районе Авдеевки, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Это свидетельствует о том, что отдельные элементы российской армии могли усвоить тактическую адаптацию, полученную во время проведения наступательных операций в Украине.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец 8 марта заявил, что российские войска смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки в районы вблизи северо-восточной Авдеевки.
Машовец заявил, что российские войска осуществили эту перегруппировку и тактическое смещение, не давая украинским войскам в полной мере осознать это.
Отчет Машовца свидетельствует о том, что российские войска продвинулись в этом районе из-за определенной тактической неожиданности.
Военные аналитики отметили, что способность российских войск достичь элементов тактической неожиданности в такой оперативной среде заслуживает внимания.
Других заметных случаев применения российскими войсками тактической неожиданности или ее использования в последнее время ISW не наблюдал.
То, что Россия смогла сделать это вблизи Авдеевки, не обязательно свидетельствует о более широких российских возможностях.
По мнению ISW, российские войска продемонстрировали ограниченную адаптацию на тактическом уровне на определенных участках фронта, но широкомасштабные российские тактические неудачи по всей Украине свидетельствуют о том, что российское военное командование не усвоило и не распространило тактические адаптации среди всех группировок российских войск, действующих в Украине.
Ключевые выводы ISW за 8 марта:
- Президент Украины Владимир Зеленский повторил, что прекращение огня в Украине позволит России восстановить свои силы и средства для будущих наступательных операций, как это уже было после начала российского вторжения в 2014 году.
- Некоторые российские войска, возможно, улучшили свои тактические возможности и использовали ограниченную тактическую неожиданность в последние недели российских усилий по захвату Авдеевки, что свидетельствует о том, что отдельные элементы российских вооруженных сил могли усвоить тактические адаптации, полученные во время проведения наступательных операций в Украине.
- Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил 8 марта, что украинские силы регулярно атакуют российские истребители.
- Европейские партнеры Украины продолжают прилагать усилия для предоставления Украине дополнительной помощи и материально-технических средств.
- Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к России вывести свои войска с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что подрывает попытки России использовать МАГАТЭ и другие международные организации для легитимизации своей оккупации станции.
- Усилия Украины, направленные на поощрение женщин к службе в украинских вооруженных силах, продолжают позволять Украине использовать более широкую мобилизационную базу для своих военных усилий.
- Российские субъекты информационного пространства усиливают свое внимание к освещению последних событий вокруг губернатора пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул и распространяют кремлевские нарративы, направленные на дестабилизацию Молдовы, на более широкую аудиторию.
- Недавний российский государственный опрос свидетельствует о том, что Кремль стремится достичь заранее определенного "уровня поддержки" президента России Владимира Путина на президентских выборах 17 марта на уровне около 80%, пытаясь изобразить Путина как легитимно популярного и использовать мартовские выборы для легитимизации следующего срока Путина на посту.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Авдеевки на фоне длительных позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 8 марта.
- Русская служба Би-би-си и российское оппозиционное издание "Медиазона" опубликовали 8 марта совместный доклад о том, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в Украине погибло не менее 46 678 российских солдат, в том числе не менее 1 555 подтверждено убитыми за последние две недели.
- Неизвестные, вероятно, украинские партизаны, 6 марта убили российского оккупационного чиновника в оккупированном Бердянске Херсонской области.