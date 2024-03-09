CNN: Абрамович пытался организовать обмен пленными, в котором был Навальный

Российский олигарх Роман Абрамович принимал участие в переговорах по большому обмену пленными между Россией, США и Европой. В рамках этого обмена могли освободить оппозиционера Алексея Навального, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

По данным источников издания, процесс переговоров длился два года, но в последние несколько месяцев начал ускоряться. Также к переговорам была привлечена бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Источники близкие к Абрамовичу, который находится под санкциями Запада в большинстве времени проводит в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил, что олигарх встретился с официальным представителем США. В рамках обмена должны были обменять семь человек.

CNN отмечает, что Абрамов ездил в Москву, чтобы встретиться с руководством Кремля. Когда это происходило, издание не смогло установить. Однако российские СМИ сообщали, что олигарх встречался с российским диктатором Владимиром Путиным за несколько часов до того, как стало известно о смерти Навального.

Помощник Навального Мария Певчих заявила, что Абрамович принимал участие в разработке соглашения и "доставил предложение об обмене Навального" в Кремль. По ее словам, олигарх был неформальным участником переговоров в общении с американскими и европейскими официальными лицами.

Журналисты также подчеркнули, что летом 2022 года на фестивале Aspen Ideas в Колорадо к Хиллари Клинтон обратился Христо Грозев, несколько лет работавший с командой Навального. Как отметил Грозев, Клинтон согласилась обратиться к администрации Байдена по поводу идеи обменять Навального на россиянина, связанного с ФСБ, которого засудили за убийство в Берлине. Также обсуждалось имя российского торговца оружием Виктора Бута.

Мария Певчих подтвердила эту информацию частично. По ее словам, Путину также предложили обменять киллера и сотрудника ФСБ Вадима Красикова на двух граждан США и Навального.

Также, как отмечает издание, в рамках обмена могли обменять американского журналиста Эвана Гершковича и американца Пола Велана, а в Россию мог вернуться шпион Сергей Черкасов.

Смерть Навального

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Тело Навального долгое время не отдавали семье оппозиционера, а 1 марта в Москве прошли похороны оппозиционера. В тот день в России задержали более 100 человек, вышедших на акции.

США и ЕС ввели санкции против России из-за смерти Навального в тюрьме. Ранее СМИ сообщали, что Навального якобы собирались обменять.