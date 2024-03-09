ОВА: Россияне утром атаковали Никопольщину, погиб 16-летний парень
В результате российского удара утром 9 марта по Червоногригорьевской общине на Днепропетровщине погиб 16-летний парень, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Погиб 16-летний парень. Еще один, 22 лет, в больнице. (состояние) тяжелое.
Это последствия утреннего удара россиян по Червоногригорьевской общине, что на Никопольщине.
Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод".
По данным властей, оккупанты атаковали из артиллерии.