ОВА: Россияне утром атаковали Никопольщину, погиб 16-летний парень

В результате российского удара утром 9 марта по Червоногригорьевской общине на Днепропетровщине погиб 16-летний парень, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Погиб 16-летний парень. Еще один, 22 лет, в больнице. (состояние) тяжелое.

Это последствия утреннего удара россиян по Червоногригорьевской общине, что на Никопольщине.

Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод".

По данным властей, оккупанты атаковали из артиллерии.