Британия предлагает помощь Германии для поставок Украине ракет Taurus

Великобритания готова помочь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами в этом, как и во всех других вопросах, чтобы помочь Украине" , - сказал министр иностранных дел.

Как объяснил Кэмерон, допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будет сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем" , - добавил министр.

Кэмерон отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.

"Совершенно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не способствует эскалации" , - заявил он, добавив, что Британия доверяет заверениям Украины.

Дальнобойные ракеты для Украины

Напомним, ранее Британия и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Также известно, что США передали нашим воинам ракеты с дальностью действия до 165 км. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

Сейчас идут дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение.