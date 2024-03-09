Байден об участии в дебатах с Трампом: это зависит от его поведения

Президент США Джо Байден отказался обещать, что примет участие в дебатах с будущим кандидатом на выборах от республиканцев Дональдом Трампом, заявив, что это будет зависеть от действий его вероятного оппонента, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Это зависит от его поведения", – сказал Байден медиа в ответ на вопрос, планирует ли он дебатировать с Трампом.

Бывший президент заявил, что готов принять участие в дебатах, организованных внепартийной комиссией по президентским дебатам, которая наблюдает за их проведением в течение последних трех десятилетий.

Ранее Трамп вызвал Байдена на дебаты после того, как отказался участвовать в них против конкурентов от своей партии во время праймериз.

В заметке в своей соцсети Truth Social он отметил, что для блага США важно, чтобы они с Байденом обсудили вопросы, которые являются жизненно важными для Соединенных Штатов и американского народа.

"Поэтому я призываю к дебатам, в любое время и в любом месте!" – подчеркнул Трамп.

Последняя соперница Трампа в Республиканской партии Никки Хейли выбыла из гонки ранее в среду, практически обеспечив экс-президенту номинацию от республиканцев.

В то же время американский миллиардер, владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск сказал, что не будет давать денег на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.

Это заявление все равно является ударом для Трампа, который испытывает серьезные финансовые трудности из-за ряда судебных исков и в конце прошлой недели в поисках дополнительных средств встретился с Маском и несколькими состоятельными донорами республиканцев.