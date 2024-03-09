Глава МИД: Армения обсуждает возможность присоединения страны к ЕС

Власти Армении обсуждают возможность присоединения страны к Европейскому союзу. Баку хочет также расширить круг партнеров, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

"Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не раскрою секрет, если скажу, что также есть идея членства в ЕС" , - сказал министр.

Глава МИД добавил, что у народа Армении есть европейские стремления. По его словам, Евросоюз и США поддерживают демократические реформы в Армении.

Мирзоян подчеркнул, что для Армении важно расширять круг партнеров и союзников. Он добавил, что речь идет об углублении отношений с США и ЕС, Востоком, а также Индией.

"В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями" , - сказал Мирзоян.

Конфликт вокруг Карабаха

Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала.

Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

Кроме того, к конфликту была причастна Москва. Российские так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.