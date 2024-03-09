Контрразведчики СБУ с начала года поразили 86 целей военной техники врага

Удалось уничтожить среди прочего комплексы "Муром-М", зенитную установку ПВО, средства РЭБ, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в пресс-службе СБУ.

Воины из Департамента военной контрразведки Службы безопасности уничтожают вражескую технику с помощью ударных БПЛА и координации с собратьями-артиллеристами Вооруженных сил Украины.

И с начала года они нанесли врагу такие потери: