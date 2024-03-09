Контрразведчики СБУ с начала года поразили 86 целей военной техники врага
Удалось уничтожить среди прочего комплексы "Муром-М", зенитную установку ПВО, средства РЭБ, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в пресс-службе СБУ.
Воины из Департамента военной контрразведки Службы безопасности уничтожают вражескую технику с помощью ударных БПЛА и координации с собратьями-артиллеристами Вооруженных сил Украины.
И с начала года они нанесли врагу такие потери:
- 44 огневые позиции и укрепления;
- 42 единицы военного транспорта;
- 27 ББМ;
- 19 минометов;
- 16 артсистем;
- 10 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами;
- 8 танков;
- 7 средств РЭБ;
- 6 РСЗО;
- 3 комплекса "Муром-М";
- 1 зенитную установку ПВО.