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Контрразведчики СБУ с начала года поразили 86 целей военной техники врага

Контрразведчики СБУ с начала года поразили 86 целей военной техники врага
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Удалось уничтожить среди прочего комплексы "Муром-М", зенитную установку ПВО, средства РЭБ, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в пресс-службе СБУ.

Воины из Департамента военной контрразведки Службы безопасности уничтожают вражескую технику с помощью ударных БПЛА и координации с собратьями-артиллеристами Вооруженных сил Украины.

И с начала года они нанесли врагу такие потери:

  • 44 огневые позиции и укрепления;
  • 42 единицы военного транспорта;
  • 27 ББМ;
  • 19 минометов;
  • 16 артсистем;
  • 10 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами;
  • 8 танков;
  • 7 средств РЭБ;
  • 6 РСЗО;
  • 3 комплекса "Муром-М";
  • 1 зенитную установку ПВО.

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