В Индии отреагировали на вербовку граждан россиянами для войны

Министерство иностранных дел Индии призвало граждан страны не поддаваться на обманчивые предложения обманывающих людей вербовщиков, заманивая, мол, на работу. На самом деле, эти предложения содержат прямую угрозу – людей отправляют на войну, обещая работу во вспомогательном обеспечении военных подразделений. Ссылаясь на Anadolu Ajansı, сообщает Зеркало недели.

Официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал призвал граждан не быть "обманутыми" такими посредниками



Спикер МИД сообщил, что сейчас ведутся переговоры между Москвой и Дели о возвращении на родину граждан, которых заманили обещанием работы.

Непал также рассказал, что 14 граждан погибли на войне, выполняя роль военнослужащих России.

Центральное бюро расследований Индии (CBI) сообщило, что вербовщики отправили в Россию 35 человек. По меньшей мере двое мужчин, уехавших в РФ, надеясь работать "помощниками", погибли во время боевых действий.

Организаторы сети, действовавшие в нескольких штатах Индии, искали людей через социальные сети и местные агенты. Некоторым мужчинам также предлагали поступление в "сомнительные частные университеты" в России, чтобы заманить их в РФ.