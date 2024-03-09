Депутат: Уволеных в запас срочников ждет год отстрочки от мобилизации

Депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко рассказал, что срочники, которых уволят в Украине в запас, получат отсрочку от мобилизации на год. Во время телемарафона он подчеркнул, что никто не будет называть их точное количество, поскольку сейчас объявлен режим военного положения, сообщает Зеркало недели.

"Насколько я слышал, это практически все срочники, которые изъявили желание уволиться. Потому что есть срочники, которые все же изъявили желание подписать контракт и остаться" , — пояснил депутат.

После того как год отсрочки истечет, срочники будут подлежать мобилизации, подчеркнул Федиенко. Также они смогут подписать контракт с ВСУ самостоятельно.

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. Ее должны провести в апреле-мае 2024 года.