OSINT-анализ: ВСУ впервые потеряли Patriot

Российские войска, вероятно, впервые за время полномасштабной войны смогли уничтожить украинский ЗРК Patriot в Донецкой области. Сделали это с помощью ОТРК "Искандер". Об этом стало известно после проведения OSINT-анализа, выполненного аналитиком под псевдонимом Uri в Twitter, сообщает Зеркало недели.

На фото объективного контроля, опубликованного россиянами, четко видна разрушенная пусковая установка комплекса, которую можно идентифицировать по прямоугольным контейнерам для ракет. В ЗРК С-300, об уничтожении которого сообщалось сначала, контейнеры имеют круглую форму.

Did Russia Destroy a mobile Patriot Launcher?



The Russians are claiming this is a destroyed Patriot air defense system(Pic. 1). At first, I wanted to dismiss it out of hand until I took a closer look (Pic. 2) which takes this from false to possible.… pic.twitter.com/ghqKWbP5C5 — OSINT (Uri) ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? (@UKikaski) March 9, 2024

OSINT-аналитик добавил, что поначалу сам сомневался в правдивости заявлений об уничтоженном Patriot, но после детального исследования снимков пришел к такому же выводу.

В продолжение анализа можно добавить, что кабина разрушенного ЗРК совсем не похожа на С-300 или любой другой ЗРК. По проему двери видно, что это кабина грузовика MAN, на которой и базируются ЗРК Patriot, предоставленные Украине Германией.



Следует заметить, что на фото видно уничтожение именно Patriot PAC-2, ведь Германия не имела на вооружении противобаллистические Patriot PAC-3, которые предоставили Украине США в количестве одной батареи.

Всего на вооружении ВСУ находятся два полных комплекса Patriot PAC-2 и еще две пусковые установки, предоставленные Нидерландами.

Вместе с тем идентифицировать уничтоженную РЛС не удалось. Пока нельзя утверждать, что это та радиолокационная станция, которая была передана в комплекте с системой ПВО.