Премьер Израиля анонсировал завершение операции против ХАМАСа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускает, что военная операция против боевиков группировки ХАМАС, в частности в Секторе Газа, может завершиться примерно через месяц или два, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам главы израильского правительства, в ходе боевых действий были уничтожены "три четверти боевых батальонов ХАМАС".

"И мы близки к завершению последней части боевых действий" , - сказал Нетаньяху и добавил, что борьба не "займет больше двух месяцев".

"Возможно, шесть недель, а может быть, четыре" , - отметил премьер Израиля.

О погибших в ходе войны

Нетаньяху также высказался о данных о погибших и заявил, что были убиты "около 13 000 палестинских боевиков". В публикации отмечается, что уровень количества жертв среди гражданского населения оценивается в 1-1,5 на каждого боевика, и таким образом общее количество убитых может превышать 26 тысяч.

О режиме тишины

Израильский премьер в разговоре с журналистами отверг идею прекращения огня на священный для мусульман месяц Рамадан. Он заявил, что хотя "хотел бы увидеть еще одно освобождение заложников", однако не видит ни одного "прорыва в переговорах", а "без освобождения не будет паузы в боях".

О вторжении в Рафах

Также Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ намерена продолжить наступление на город Рафах на южной границе Сектора Газа. Хотя президент США Джо Байден ранее в одном из интервью предупредил, что такое наступление может быть "красной линией".

Глава израильского правительства, не называя имен и не прибегая к подробностям, утверждал, что имел молчаливую поддержку нескольких арабских лидеров для продвижения наступления против группировки ХАМАС.

"Они это понимают и даже тихо согласны с этим" , - сказал Нетаньяху в интервью Axel Springer, материнской компании Politico.