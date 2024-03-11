Премьер Израиля анонсировал завершение операции против ХАМАСа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускает, что военная операция против боевиков группировки ХАМАС, в частности в Секторе Газа, может завершиться примерно через месяц или два, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
По словам главы израильского правительства, в ходе боевых действий были уничтожены "три четверти боевых батальонов ХАМАС".
"И мы близки к завершению последней части боевых действий", - сказал Нетаньяху и добавил, что борьба не "займет больше двух месяцев".
"Возможно, шесть недель, а может быть, четыре", - отметил премьер Израиля.
О погибших в ходе войны
Нетаньяху также высказался о данных о погибших и заявил, что были убиты "около 13 000 палестинских боевиков". В публикации отмечается, что уровень количества жертв среди гражданского населения оценивается в 1-1,5 на каждого боевика, и таким образом общее количество убитых может превышать 26 тысяч.
О режиме тишины
Израильский премьер в разговоре с журналистами отверг идею прекращения огня на священный для мусульман месяц Рамадан. Он заявил, что хотя "хотел бы увидеть еще одно освобождение заложников", однако не видит ни одного "прорыва в переговорах", а "без освобождения не будет паузы в боях".
О вторжении в Рафах
Также Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ намерена продолжить наступление на город Рафах на южной границе Сектора Газа. Хотя президент США Джо Байден ранее в одном из интервью предупредил, что такое наступление может быть "красной линией".
Глава израильского правительства, не называя имен и не прибегая к подробностям, утверждал, что имел молчаливую поддержку нескольких арабских лидеров для продвижения наступления против группировки ХАМАС.
"Они это понимают и даже тихо согласны с этим", - сказал Нетаньяху в интервью Axel Springer, материнской компании Politico.
"Они понимают, что ХАМАС является частью иранской террористической оси", - добавил он.