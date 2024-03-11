Фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар 2024

"20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил Оскар 2024 года в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Это первая кинонаграда для Украины за все время проведения премии, пишет Дмитро Войналович, РБК-Украина.

Об этом свидетельствует трансляция церемонии награждения.

Факты о фильме "20 дней в Мариуполе"

Это документальный фильм украинского военного корреспондента и писателя, видеографа Мстислава Чернова о осаде российской Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Фильм создан в 2023 году в сотрудничестве Associated Press и Frontline.

Премьера фильма состоялась 21 января 2023 года на крупнейшем в США фестивале независимого кино Sundance, где он попал в конкурсную программу "Мировое документальное кино" и получил Приз зрителей.

Фильм получил премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм" и номинацию в категории "Лучший фильм на иностранном языке", выиграл премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

В целом, только за январь 2024 года получил более 20 наград и 40 номинаций.

Лента стала самым кассовым украинским документальным фильмом.