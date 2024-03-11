Атака "Шахедов": на Одесчине сбили 10 беспилотников, есть попадания

В ночь на 11 марта беспилотники типа Shahed атаковали Одесскую область. Силы противовоздушной обороны сбили 10 "Шахедов", но есть попадания.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Боевая работа длилась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отбивали обильные волны "Шахедов", которые заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилыми и промышленными кварталами усложняли работу ПВО" , – говорится в сообщении.

В то же время зафиксировано попадание. В Одесском районе "Шахеды" попали в инфраструктурный объект, повреждены административные здания. Произошел пожар, оперативно ликвидированный, отмечают Силы обороны.