Подозреваемому в подрыве гранат в сельсовете в Закарпатье грозит пожизненное

Подозреваемый в подрыве гранат на сессии Керецковского сельского совета Закарпатской области 15 декабря 2023 года в феврале 2024-го переведен в СИЗО. Ссылаясь на областную прокуратуру, сообщает Лига.net.

В пресс-службе Офиса генерального прокурора информировали, что дело переквалифицировали в более серьезную часть статьи о терроризме еще в конце января – по ней фигуранту может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

О том, что подозреваемого перевели в Закарпатское Учреждение исполнения наказаний №9 в Ужгороде, местная прокуратура сообщила 20 февраля 2024 года.

Как отмечают правоохранители, с декабря мужчина находился в больнице под круглосуточным наблюдением, поскольку к нему применена мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

В феврале, учитывая выводы медиков, состояние здоровья подозреваемого улучшилось – это позволяет удерживать его в учреждении исполнения наказаний, куда его перевели из одного из медучреждений Ужгорода.

Расследование подрыва гранат на заседании сельсовета продолжается.

Как отметили в облпрокуратуре, в рамках уголовного производства был назначен ряд экспертиз, в части из них уже готовы результаты: в том числе, речь идет и о судебно-психиатрической экспертизе.

В результате подрыва пострадали 23 человека, включая подозреваемого. На следующий день после трагедии скончался один из депутатов, госпитализированный в тяжелом состоянии, а 15 января в реанимационном отделении больницы скончался второй пострадавший.

На следующий день после трагедии Служба безопасности Украины сообщила депутату о подозрении по части второй статьи 258 о терроризме – фигуранта подозревали в теракте, совершенном повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если он привел к причинению значительного имущественного ущерба или другим тяжким последствиям. В таком случае максимальное наказание составляет до 12 лет заключения с конфискацией имущества.



В Офисе генпрокурора сообщили LIGA.net, что еще 31 января правоохранители переквалифицировали дело на часть третью той же статьи – теперь мужчину подозревают в совершении теракта, который привел к гибели человека. Максимальное предусмотренное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.