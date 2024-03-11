На фронте более 60 столкновений, больше всего на Новопавловском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Новопавловском направлении – 25.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 11 марта.

Всего враг нанес 4 ракетных и 88 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Муравейня, Копейки, Сенне Сумской области; Большой Бурлук, Волчанск Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздолевка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретино, Семеновка, Александрополь, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Временного Яра Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены 3 атаки противника в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны противника.