ОВА: Враг за сутки 225 раз ударил по Запорожской области

В течение последних суток противник совершил 225 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил﻿ глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Рашисты били из авиации по Орехову, Новоандреевке, Роботино и Пятихатках, осуществили три РСЗО-обстрела Роботино, а также атаковали 43 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Малиновку и Роботино" , - говорится в сообщении.

На территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Омельника, Малиновки и Роботино было осуществлено 175 артударов. Также поступило шесть сообщений о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители остались невредимыми.