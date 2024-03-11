ОВА: Враг за сутки 225 раз ударил по Запорожской области
В течение последних суток противник совершил 225 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Рашисты били из авиации по Орехову, Новоандреевке, Роботино и Пятихатках, осуществили три РСЗО-обстрела Роботино, а также атаковали 43 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Малиновку и Роботино", - говорится в сообщении.
На территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Омельника, Малиновки и Роботино было осуществлено 175 артударов. Также поступило шесть сообщений о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители остались невредимыми.