РФ потеряла за сутки в Украине более 900 военных и 59 беспилотников – Генштаб

Россия потеряла за сутки около 920 своих военных, 33 артиллерийские системы, 59 беспилотников 24 бронемашины и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.03.24 ориентировочно составили: