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РФ потеряла за сутки в Украине более 900 военных и 59 беспилотников – Генштаб

РФ потеряла за сутки в Украине более 900 военных и 59 беспилотников – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла за сутки около 920 своих военных, 33 артиллерийские системы, 59 беспилотников 24 бронемашины и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 424 980 (+920) человек,
  • танков − 6 739 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 874 (+24) ед,
  • артиллерийских систем − 10 499 (+33) ед,
  • РСЗО − 1 016 (+1) ед,
  • средств ПВО − 711 (+2) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8141 (+59) ед,
  • крылатых ракет − 1 919 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 826 (+74) ед,
  • специальной техники – 1 686 (+14) ед.

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