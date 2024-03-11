РФ потеряла за сутки в Украине более 900 военных и 59 беспилотников – Генштаб
Россия потеряла за сутки около 920 своих военных, 33 артиллерийские системы, 59 беспилотников 24 бронемашины и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 424 980 (+920) человек,
- танков − 6 739 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 12 874 (+24) ед,
- артиллерийских систем − 10 499 (+33) ед,
- РСЗО − 1 016 (+1) ед,
- средств ПВО − 711 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8141 (+59) ед,
- крылатых ракет − 1 919 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 826 (+74) ед,
- специальной техники – 1 686 (+14) ед.