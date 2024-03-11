Президент Чехии сообщил, когда Украина получит обещанные снаряды

Обещанные Украине 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые нашла Чехия за пределами Европейского Союза, будут поставлены Киеву в ближайшие недели. Об этом заявил чешский лидер Петр Павел, сообщает Корреспондент.

Как, пишет Bild, ссылаясь на его слова, подобные сроки поставки возможны, если "не будет принципиальных проблем".

При этом Павел не рассказал, какие страны могут поставить такое количество боеприпасов.

Напомним, ранее президент Чехии заявил о том, что его страна нашла 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Инициатива является запасным вариантом, поскольку Европейский Союз не выполнил обещание предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта.

Франция, Германия и Латвия заявили, что примут участие в закупке артиллерийских боеприпасов в рамках инициативы президента Чехии.