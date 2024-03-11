Украина приступила к обсуждению запуска авиаперевозок с США и ЕС

Украина официально начинает переговоры по возобновлению пассажирских авиаперевозок с регуляторами США и Европейского Союза﻿. Об этом рассказал журналистам министр по развитию громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Деловая столица.

По его словам, Украина начинает переговоры с регуляторами США и Европейского Союза, также проводятся консультации с администрацией гражданской авиации Израиля.

"Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так уж много. Израиль — это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля" , — отметил министр.

По словам Кубракова, пока рано говорить о каких-то сроках. Украинская сторона озвучивает регуляторам свое видение работы рынка в условиях военного положения, оценку рисков, подходы и алгоритмы.

Министр отметил, что на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые можно будет открыть.

"Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов" , — уточнил он.

Кубраков утверждает, что есть европейские авиакомпании, которые выразили интерес и хотят быть первыми после восстановления украинского авиарынка, но отказался их называть. Также, по его словам, ведутся переговоры с тремя украинскими компаниями.