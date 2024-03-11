Украина приступила к обсуждению запуска авиаперевозок с США и ЕС
Украина официально начинает переговоры по возобновлению пассажирских авиаперевозок с регуляторами США и Европейского Союза. Об этом рассказал журналистам министр по развитию громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Деловая столица.
По его словам, Украина начинает переговоры с регуляторами США и Европейского Союза, также проводятся консультации с администрацией гражданской авиации Израиля.
"Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так уж много. Израиль — это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля", — отметил министр.
По словам Кубракова, пока рано говорить о каких-то сроках. Украинская сторона озвучивает регуляторам свое видение работы рынка в условиях военного положения, оценку рисков, подходы и алгоритмы.
Министр отметил, что на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые можно будет открыть.
"Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", — уточнил он.
Кубраков утверждает, что есть европейские авиакомпании, которые выразили интерес и хотят быть первыми после восстановления украинского авиарынка, но отказался их называть. Также, по его словам, ведутся переговоры с тремя украинскими компаниями.
"Они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна", — говорит Александр Кубраков.