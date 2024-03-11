Кубраков: Украина вытесняет из Европы российскую, а не польскую агропродукцию

Украина хочет вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка ЕС. Никаких угроз для польских аграриев украинские производители не представляют.﻿ Об этом заявил вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

Чиновник считает, что польское общество стало жертвой пропаганды, которую подогревали в том числе и отдельные польские политики, рассказывая своим гражданам неправду об украинской аграрной продукции и перевозчиках.

"Они (отдельные политики, - ред.) играют на этой теме. И, к сожалению, получили поддержку у части польского общества. Так работает пропаганда. Люди не понимают или не знают деталей, и считают, что мы просто уже уничтожили их фермеров, что наша аграрная продукция заполонила все их рынки, и теперь им нет места. Это неправда" , - сказал Кубраков.

По словам вице-премьера, поляки импортируют аграрную продукцию из РФ без очередей через территорию Беларуси, о чем свидетельствует официальная статистика. В то время как транзит украинского экспорта через территорию Польши уменьшился втрое по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, Кубраков подчеркнул, что правительства Украины и Польши не ведут переговоры о закрытии границы, потому что это "самоубийство".