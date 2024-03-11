В МИД Германии не против обмена Taurus на Storm Shadow для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона по обмену крылатыми ракетами, чтобы Украина могла получить дальнобойное вооружение, сообщает Европейская правда.

"Это был бы вариант" , – сказала немецкий министр, комментируя предложения Кэмерона.

Она отметила, что такой обмен уже имел место для другого оборудования, но не уточнила, для чего именно.

"Круговой обмен – это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад" , – добавила глава МИД Германии.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Гофрайтер поддержал британское предложение об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow, тогда как представитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль против такого обмена, поскольку, по его убеждению, Украина должна получить именно Taurus.