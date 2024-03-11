CNN: РФ производит втрое больше артснарядов, чем США и Европа

Россия производит около 250 000 артиллерийских боеприпасов в месяц или около 3 миллионов в год. В то же время, США и Европа вместе могут производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки в Киев. По данным CNN, такова оценка разведки НАТО относительно российского оборонного производства, сообщает Зеркало недели.

Американские военные поставили за цель производить 100 000 артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года – менее половины российского ежемесячного производства – и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 миллиардов долларов заблокировано в Конгрессе, заявил журналистам высокопоставленный представитель армии.

«Сейчас мы находимся в состоянии войны между производственными мощностями. Результат в Украине зависит от того, как каждая из сторон подготовлена к ведению этой войны» , – сказал представитель НАТО.

Официальные лица говорят, что Россия на фронте выпускает около 10 000 снарядов в день, тогда как с украинской стороны – всего 2 000 в день. По словам представителя европейской разведки, в некоторых местах фронта соотношение еще хуже.

Дефицит средств возник в самый опасный момент для военных усилий Украины с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Деньги США на вооружение Украины истекли, а республиканцы в Палате представителей Конгресса США фактически заблокировали их выделение.

Россия эксплуатирует артиллерийские заводы «24/7», чередуя 12-часовые смены, заявил представитель НАТО. Около 3,5 миллиона россиян сейчас работают в оборонном секторе, по сравнению с 2-2,5 миллионами до полномасштабной войны. Россия также импортирует боеприпасы: в прошлом году Иран послал не менее 300 000 артиллерийских снарядов, а Северная Корея предоставила не менее 6700 контейнеров с боеприпасами, в которых содержались миллионы снарядов.

«Россия пустила в ход все, что у нее есть. Их военная машина работает на полную мощность» , – сказал представитель разведки.

В США это возможно только в случае, если бы Джо Байден применил нормы «Закона об оборонном производстве», который предоставляет президенту полномочия предписывать компаниям оперативно производить оборудование для поддержки национальной обороны страны.

По словам западных чиновников, наращивание Россией производства все еще недостаточно для удовлетворения ее потребностей и представители разведок не ожидают, что РФ добьется значительных успехов на поле боя в краткосрочной перспективе. Существует также предел российских производственных мощностей, говорят чиновники: «российские заводы, вероятно, достигнут пика производства где-то в следующем году».

Но это все еще гораздо больше, чем США и Европа производят для Украины – особенно без дополнительного финансирования со стороны США.

Западные чиновники указывают, что Россия смогла запустить свои заводские линии, частично благодаря управляемой экономике под контролем автократа Владимира Путина, в то время, как демократические страны позже настигнут ее и будут производить лучшее вооружение.

«Если вы действительно можете контролировать экономику, то, вероятно, вы можете двигаться чуть быстрее других стран. Запад только начинает наращивать темпы развития инфраструктуры, чтобы дать необходимый потенциал вооружений. Поэтому позже будет больше возможностей для поддержки Украины» , – сказал заместитель командующего Европейским командованием Вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Бешем.

Еще один европейский депутат подчеркнул, что нельзя недооценивать масштабы российского производства и то, как они стремятся «пережить нас с помощью терпения и стойкости».