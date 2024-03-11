Der Spiegel раскритиковал укрепления Украины на важных участках фронта

Согласно материалам Der Spiegel из-за нехватки боеприпасов и оборонительных рубежей, которые "оставляют желать лучшего", ситуация на важных участках фронта "создает опасность", сообщает Зеркало недели.

Сейчас ВСУ на фронте активно занимаются строительством фортификаций. В армии заявили, что украинские защитники довольны оборонными сооружениями, хотя они и не выглядят так, как многие прогнозировали. Но укрепления все равно критикуют. Немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал, в котором сказано, что они "оставляют желать лучшего", в том числе и потому, что фортификации защитников легко заметны на спутниковых снимках.

Для сравнения, стратегически важный город Токмак в Запорожской области россияне оцепили "почти средневековым кольцом обороны", которое ВСУ вынуждены будут походить в случае прорыва на этом направлении. Тем временем вокруг Орехова, которое контролируют защитники, фортификаций гораздо меньше. В статье говорится, что два города похожи, ведь расположены близко к фронту на ровной и открытой территории.

СМИ утверждает, что недостаточно защищены все стратегически важные точки защитников на фронте, в том числе в районе Авдеевки и города Часов Яр возле Бахмута. Там оборона ВСУ "оставляет желать лучшего, и в сочетании с острой нехваткой боеприпасов и нехваткой солдат это создает опасность".

"В связи со сложной ситуацией украинские подразделения собирают в социальных сетях пожертвования на экскаваторы для помощи в строительстве. Однако, кроме землеройной техники, особенно важно, чтобы ЕС удалось как можно быстрее доставить обещанные боеприпасы - это позволит им лучше удерживать россиян на их позициях" , — пишет издание.

Ранее в Минобороны подтвердили, что на фронте сейчас ускоренными темпами проводится строительство оборонительных сооружений, чему способствует, в том числе погода. Происходит это не только там, где находятся российские войска, но и в приграничных регионах. Поэтому союзники надеются, что противотанковые "зубы дракона" и рвы, пехотные окопы, минные поля и укрепленные позиции Сил обороны позволит замедлить россиян и парализовать их способность использовать тактические преимущества на фронте.