Bitcoin впервые превысил $70 000 на торгах

В понедельник, 11 марта, стоимость биткоина впервые превысила $70 000. За последние сутки он подорожал более чем на 2%. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko, сообщает Лига.Финансы.

На момент написания этого материала биткоин торговался дороже $70 700.

Остальные активы из первой десятки по капитализации демонстрируют разнонаправленное движение. Ethereum за последние сутки подорожал меньше биткоина, тогда как XRP (Ripple), ADA (Cardano) и DOGE (Dogecoin) даже несколько упали.

Основная причина рекордных цен на биткоин – решение американской комиссии по ценным бумагам SEC разрешить торги биткоиновых индексных фондов.