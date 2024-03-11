Буданов сообщил о подготовке серьезной операции в Крыму
Украинские диверсионные операции в Черном море являются подготовкой к "серьезной операции" во временно оккупированном Крыму. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".
Глава ГУР объяснил важность проведенных военной разведкой боевых операций, в частности в Черном море и на территории Крыма.
"Это все - подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли", - подчеркнул Буданов.