СБУ задержала жену экс-регионала за шпионство

Правоохранители задержали агентку ФСБ, которая собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию России﻿. Об этом информирует пресс-служба СБУ, сообщает Деловая столица.

Задержана — супруга бывшего функционера Партии регионов, до 2015 года возглавлявшего местный райсовет.

"По указанию российской спецслужбы она пыталась отыскать аэродромы с боевыми самолетами и вертолетами ВСУ, а также выяснить наличие ПВО вблизи авиационных объектов. Кроме того, интересовалась геолокациями медучреждений, где лечатся украинские защитники, и разведывала маршруты движения военных эшелонов" , — говорят в ведомстве.

В СБУ считают, что эти данные россияне планировали использовать для подготовки ракетно-дроновых ударов.

Кроме того, отмечают в Службе безопасности, женщина с анонимного аккаунта в "Одноклассниках" призвала к поддержке президента РФ Владимира Путина и оправдывала вторжение российских войск в Украину. Именно из-за своей антиукраинской активности она и попала в поле зрения ФСБ.

Задержанной объявили о подозрении по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к свержению конституционного строя и к захвату государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ст. 436 (распространение материалов с призывами к агрессивной войне);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Женщина под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.